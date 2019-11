Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrtsfehler

Tanna / Saale-Orla-Kreis (ots)

Ein Mann fuhr am 18.11.2019 gegen 15.30 Uhr mit seinem PKW Citroen Cactus vom Parkplatz des Diska-Einkaufsmarktes und wollte nach rechts in die Koskauer Straße abbiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Unterkoskau heranfahrenden, vorfahrtsberechtigten Bus. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Männer kamen mit einem Schrecken davon. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Sie waren jedoch fahrbereit.

