Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Großtagebau

Kamsdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende entwendeten bislang unbekannte Täter vom Betriebsgelände des Großtagebaus Kamsdorf eine Gas- sowie eine Sauerstoffflasche mitsamt Leitung. Zudem wurde versucht, gewaltsam in ein dortiges Gebäude einzudringen, was jedoch misslang. Aufgrund des Diebesgutes wird vermutet, dass der Abtransport mit einem Anhänger oder Transporter erfolgte. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum 15.11.2019, 21:00 Uhr, bis 18.11.2019, 05:40 Uhr, nimmt die Polizei Saalfeld entgegen.

