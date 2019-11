Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kind von PKW erfasst

Pößneck (ots)

Am gestrigen Morgen wurde in Pößneck ein 8 jähriger Junge von einem PKW erfasst und schwer verletzt. Der Junge lief auf seinem Schulweg auf die Straße ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Eine 56 jährige Opelfahrerin befuhr zeitgleich die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Euro-Schule und erkannte die Situation zu spät. Der Zusammenstoß mit dem 8 Jährigen war unvermeidbar. Der 8 Jährige wurde durch das Fahrzeug einige Meter weit geschleudert und kam schließlich schwerverletzt zum Liegen. Der Junge wurde sogleich stationär im Krankenhaus Saalfeld aufgenommen. Lebensbedrohlich waren seine Verletzungen zum Glück jedoch nicht.

