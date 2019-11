Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Im Nebel verirrt

Saalburg-Ebersdorf, Schleiz / Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 17.11.2019 gegen 16.00 Uhr fuhr ein PKW Ford Focus aus Richtung Zopotten in Richtung Kreisverkehr. Durch starken Nebel und möglicherweise nicht angepasster Geschwindigkeit erkannte der Fahrer den Kreisverkehr nicht und fuhr geradeaus in die Leitplanke des Kreisverkehrs. Weiterhin fuhr er noch an ein Verkehrsschild. Dem 19-jährigen passierte nichts. Das Auto musste angeschleppt werden.

Am 17.11.2019 gegen 21.30 Uhr fuhr ein PKW Ford Fiesta aus Richtung Kreisverkehr/Heinrichsruh in Richtung Schleiz. Wegen des starken Nebels kam die Fahrerin in Höhe der Querspange nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr ca. fünf Meter über die Wiese und blieb in einem Graben ca. fünf Meter unterhalb der Straße stehen. Die beiden Insassen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

