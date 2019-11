Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: In Schlangenlinien gefahren

Sonneberg (ots)

Durch Zeugen wurde die Polizei am Samstagabend gegen 17:30 Uhr darüber informiert, dass ein Pkw Skoda die Steinacher Straße in Schlangenlinien befährt. Die Beamten konnten an der Bushaltestelle in Hüttensteinach besagten Pkw vorfinden und den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Mann einen beachtlichen Wert von 2,68 Promille, so dass einen Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet und Anzeige gefertigt wurde.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell