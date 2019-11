Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beim Rückwärtsfahren Nachfolger übersehen

Könitz (ots)

Eine Fordfahrer und ein BMW-Fahrer befuhren hintereinander die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Bucha. Aufgrund eines Hindernisses auf der Gegenspur und eines entgegenkommenden Linienbusses, der ein Fahrspurwechsel eingeleitet hatte, blieb die Fordfahrerin stehen um den Bus das Vorbeifahren an dem Hindernis zu ermöglichen. Da die Fordfahrerin jedoch einschätzte, dass der Platz für den Bus nicht ausreichte setzte sie ihr Fahrzeug zurück und stieß dabei gegen den hinter ihr stehenden BMW. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell