Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug unter berauschende Mittel geführt

Saalfeld / Sundremda (ots)

Gleich zwei Fahrzeugführern wurde in der Nacht zum Samstag die Weiterfahrt untersagt. In Saalfeld, in der Industriestraße wurde am Freitag um 21:18 Uhr ein 57-jähriger Renaultfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der im Anschluss durchgeführte Test verlief positiv und bestätigte den Verdacht, so dass ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Fahrer eingeleitet wurde.

In Sundremda wurde in den frühen Morgenstunden ein 19-jähriger Audifahrer einer Kontrolle unterzogen. Der hier durchgeführte Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Bestätigt sich der Verdacht, so wird gegen den Fahrer eine Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

