Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrtsberechtigten übersehen

Rudolstadt (ots)

Freitag um 12:00 Uhr ereignete sich in der Rudolstädter Oststraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von zirka 40.000 Euro entstand. Ein 70-jähriger Mercedesfahrer fuhr von einem Parkplatz eines Supermarktes in der Oststraße und beabsichtigte nach links auf die Fahrbahn in Richtung Kirchhasel aufzufahren. Hierbei übersah er einen stadtauswärts fahrenden Pkw VW und kollidiert in der Folge mit diesem. Der VW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte eine Baustellenabsperrung hinter dem Gehweg, touchierte einen beleuchteten Werbeanzeiger und überfuhr einen einbetonierten Werbeaufsteller. Schlussendlich blieb das Fahrzeug auf der angrenzenden Wiese stehen und musste durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell