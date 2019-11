Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zu schnell unterwegs

Saalfeld (ots)

Am Samstagmittag war eine 70-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw von Saalfeld in Richtung Arnsgereuth unterwegs und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kurz nach dem Ortsausgang Saalfeld in der ersten Linkskurve ins Schleudern. Beim Versuch gegenzulenken kam sie schließlich von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben auf der Seite liegen. Vorbeifahrende Zeugen befreiten die Fahrerin aus ihrem Pkw und richteten das Fahrzeug wieder auf. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

