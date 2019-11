Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pößneck - Fahrraddiebstahl

Saalfeld (ots)

Am Abend des 14.11.2019 wurde vor der Feuerwehrwache in Pößneck ein Fahrrad entwendet. Das Fahrrad befand sich in einem Fahrradständer vor dem Gerätehaus der Feuerwehr. Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 50-60 Jahre alt - kurze dunkle Haare - Brillenträgerin

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell