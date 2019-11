Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wildunfall

Moßbach, Saale-Orla-Kreis (ots)

Auf der L1077 von Neustadt/Orla in Richtung Dittersdorf, ungefähr 200 Meter vor dem Abzweig Moßbach überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Im gleichen Moment fuhr ein Autofahrer mit seinem PKW Skoda Superb an dieser Stelle vorbei. Das Reh schlug im Frontbereich des Autos auf. Es erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der zuständige Jagdpächter konnte es später bergen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Skoda war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

