Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Werbetafel wurde nicht gestohlen

Pößneck / Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 14.11.2019 gegen 09.00 Uhr wurde bei der Polizeistation in Pößneck Anzeige wegen des Diebstahls einer Werbetafel erstattet. Die neue Werbetafel in Digitaldruck war an einem Haus zur Neustädter Straße hin zeigend angebracht. Auf der Tafel war Werbung für ein Restaurant mit italienischer Küche aufgedruckt. Die Tafel hat einen Wert von 369,38 Euro. Noch während der Anzeigenaufnahme trafen gegen 10.15 Uhr Arbeiter bei der Polizei ein. Sie gaben an, von ihrem Chef den Auftrag bekommen zu haben, ein Werbeschild abzubauen. Dabei haben sie versehentlich das falsche Schild erwischt. Nachdem der Irrtum aufgefallen war, klärten sie die Sache auf und bauten die Werbung für das Restaurant wieder an. Es entstand kein Schaden. Die Anzeigeerstatterin nahm ihren Strafantrag zurück.

