Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschädigte zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Saalfeld/Obernitz (ots)

Am Donnerstagmittag kam es gegen 14:45 Uhr zu einer rasanten Verfolgungsfahrt zwischen einer Fahrzeugführerin und einem Funkstreifenwagen des Inspektionsdienstes Saalfeld. Bereits in den Mittagsstunden wurde eine vermeintlich alkoholisierte Frau, welche, nachdem sie ihre persönlichen Gegenstände aus dem Fahrzeug geworfen geworfen hatte, vom Netto-Parkplatz in Leutenberg los gefahren war, gemeldet. Ermittlungen ergaben dann Hinweise auf eine bereits polizeibekannte psychisch gestörte 42-Jährige. Jedoch konnte die Gesuchte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mit ihrem Fahrzeug an möglichen Kontaktadressen angetroffen und überprüft werden. Gegen 14:45 Uhr wurde die Corsa-Fahrerin dann jedoch durch eine Funkstreifenwagenbesatzung in Saalfeld in der Kulmbacher Straße in Richtung Obernitz fahrend festgestellt werden. Trotz des Einsatzes des Martinshorns und mehreren Aufforderungen zum Anhalten flüchtete die Fahrzeugführerin mit stark überhöhter Geschwindigkeit bis in die Ortslage Obernitz. Dort wendete sie ihren PKW dann mittig auf der Bundesstraße und raste zurück in Richtung Saalfeld. Hierbei erreichte sie innerorts Geschwindigkeiten von teilweise 115 km/h, überfuhr zahlreiche rotlichtzeigende Ampelanlagen, nahm anderen Verkehrsteilnehmern mehrfach die Vorfahrt und verursachte durch ihr rücksichtsloses Fahrverhalten beinahe mehrere Unfälle, teils auch mit Fußgängern. Im Endeffekt konnte die nunmehr Beschuldigte dann bei MC Donalds überwältigt werden, nachdem sie fußläufig aus ihrem Fahrzeug geflüchtet war. Die Polizei Saalfeld sucht nun mögliche Geschädigte zu den bereits oben beschriebenen Fahrfehlern der 42-jährigen Beschuldigten:

-sie überfuhr mehrere rote Ampeln im Stadtgebiet Saalfeld und nahm dadurch zahlreichen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt (u.A. Kreuzungsbereich Fingersteinstraße/Rudolstädter Straße sowie "Meiniger-Hof-Kreuzung" und Kreuzungsbereich Rudolstädter Straße/ Mittlerer Watzenbach) -sie fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit von teilweise 115 km/h durch Ortschaften, insbesondere Richtung "Bahnhofs-Kreisverkehr" auf Höhe der "Norma"-Einfahrt und überholte sehr riskant -sie überfuhr Fußwege trotz des Umstandes, dass sich Fußgänger auf dem Zebrastreifen befanden.

Der Führerschein der Beschuldigten wurde beschlagnahmt, eine Beeinflussung von Alkohol oder Drogen waren nicht erkennbar. Jedoch wurde die Beschuldigte aufgrund ihrer psychischen Verfassung ins Fachklinikum Stadtroda eingewiesen. Personen oder Fahrzeugführer, welche durch das rücksichtslose Fahrverhalten der Fahrerin des weißen Opel Corsa mit SOK-Kreiskennung beeinträchtigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

