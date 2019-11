Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte wollten Auto "knacken"

Pößneck / Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht vom 12.11.2019, 20.00 Uhr zum 13.11.2019, 10.00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter ein in der Bertolt-Brecht-Straße abgestelltes Auto aufzubrechen. Sie machten sich mit einem unbekannten Hebelwerkzeug an der Tür des PKW Opel Meriva zu schaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Tür zu öffnen. Die Unbekannten entfernten sich wieder. Am Auto selbst entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/431-0 entgegen.

