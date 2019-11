Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hochsitz angesägt und umgeworfen

Crispendorf / Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Zeit vom 12.11.2019, 13.30 Uhr bis zum 13.11.2019, 13.00 Uhr wurde in der Nähe von Dörflas eine Jagdkanzel beschädigt. Bisher unbekannte Täter begaben sich zu der Jagdkanzel. Vermutlich sägten sie den Hochsitz mit einer kleineren Säge an und stürzten ihn dann um. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/431-0 entgegen.

