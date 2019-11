Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Berauscht ohne Führerschein und Versicherung mit Simson unterwegs

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Mittwoch, kurz vor Mitternacht, wurde in Neuhaus der 33-jährige Fahrer einer Simson einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die Beamten, dass der junge Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und noch dazu nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war das Kleinkraftrad nicht pflichtversichert. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige gegen den Mann.

