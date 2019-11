Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vollsperrung in der Kelzstraße

Saalfeld (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde gegen 16:40 Uhr in Saalfeld die Kelzstraße vollgesperrt. Grund für die Straßensperrung war ein Verkehrsunfall, bei dem eine 18 jährige PKW-Fahrerin einen Schock erlitt. Die junge Fahranfängerin befuhr die Kelzstraße aus Richtung Hallenbad kommend in Richtung Stadtzentrum. Aus ungeklärter Ursache verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie auf ein geparktes Fahrzeug und überschlug sich hiernach mit ihrem PKW. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Die junge Frau wurde zur ärztlichen Untersuchung in die Thüringen Klinik verbracht, das Fahrzeug abgeschleppt und die Kelzstraße schließlich gegen 17:30 Uhr wieder frei gegeben.

