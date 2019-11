Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kind nach Zusammenstoß mit PKW verletzt

Saalfeld (ots)

Gegen 16:45 Uhr ereignete sich in Saalfeld in der Bahnhofstraße Kreuzung Kulmbacher Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 11 jährigen Jungen. Der PKW mit der 45 jährigen Fahrzeugführerin fuhr entlang der Puschkinstraße /Saalstraße in Richtung Bahnhof. Unmittelbar nach der Einmündung Hohes Ufer liefen plötzlich drei Kinder zwischen den verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen auf der Gegenspur über die Fahrbahn. Die beiden Mädchen unter den Kindern schafften es noch vor dem Fahrzeug der 45 jährigen über die Fahrbahn. Der Junge kollidierte jedoch mit dem Fahrzeug, kam zu Fall und stieß schließlich mit dem Kopf gegen das Fahrzeug. Er trug hierbei eine Platzwunde davon. Am Fahrzeug der 45 jährigen entstand hierbei geringer Sachschaden.

