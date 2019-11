Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall auf der B85 mit 2 Verletzten

Saalfeld / B85 (ots)

Gegen 06:40 Uhr kam es am heutigen Morgen auf der B85 zwischen Saalfeld und Schwarza auf der Höhe des Abzweiges Aue am Berg nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein 35 jähriger Mazdafahrer befuhr die B85 von Rudolstadt kommend in Richtung Saalfeld. Vor ihm befand sich ein weiterer unbeteiligter PKW, welcher in den Abzweig Aue am Berg abbog. Zur selben Zeit kam ein 19 jähriger Audifahrer aus Richtung Aue am Berg und wollte den Abbiegevorgang des Unbeteiligten nutzen, um nach links auf die B85 in Richtung Rudolstadt aufzufahren. Hierbei übersah der 19 jährige jedoch den bevorrechtigten Mazda und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die Fahrbahn war bis zur Bergung der beiden Fahrzeuge teilweise gesperrt und konnte schließlich bereits 07:33 Uhr komplett freigegeben werden.

