Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht oder Sturz? Zeugen gesucht!!!

Saalfeld (ots)

Am Dienstag erhielt der Inspektionsdienst Saalfeld eine Information über einen mysteriösen (Verkehrs)Unfall, welcher sich zwischen 05:45 Uhr und 05:50 Uhr in Saalfeld im Bereich Kienberg ereignet haben soll. Ein 49 Jähriger verließ zu Fuß seine Wohnanschrift und begab sich über den Kienberg, Untere Dorfstraße zur Garnsdorfer Straße, um vermutlich am Fußgängerüberweg (Feldschlößchen) die Garnsdorfer Straße zu queren. Er habe die Ampelanlage am Überweg betätigt und dann nur noch eine silberfarbene Stoßstange eines LKW´s mit Zwillingsreifen wahrgenommen. Nach seinem Dafürhalten kam es zu einem Unfall mit dem LKW, welcher sich dann offenbar von der Unfallstelle in unbekannte Richtung entfernte. Anschließend begab sich der 49 jährige in die Thüringen Klinik Saalfeld und ließ dort seine leichten Verletzungen im Gesichtsbereich untersuchen. Er gilt als leicht verletzt und wurde bereits wieder aus der ärztlichen Behandlung entlassen. Aufgrund des geschilderten Sachverhaltes und der vorhandenen Verletzungen ermittelt nun der Inspektionsdienst Saalfeld, ob es sich tatsächlich um eine Verkehrsunfallflucht, oder vielleicht nur um einen Sturz des Herrn handeln könnte. Zeugen werden daher gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der 03671 560 zu melden.

