Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Traktor mit Ladekran bleibt unter Brücke stecken

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 13.11.2019 gegen 10.50 Uhr blieb in Bad Lobenstein ein Traktor mit einem aufgebauten Ladekran auf B 90 unter der Weißen Brücke stecken. Das Fahrzeug kam auf der Straße der Jugend aus Richtung Feuerwehr und wollte unter der Brücke durchfahren. Dabei blieb der Kran an der Fernwärmeleitung hängen. Von der Verkleidung wurden Teile abgerissen, die auf ein anderes Auto fielen. Das Auto wurde beschädigt. Die Feuerwehr war vor Ort, um die Greifer des Kranes von der Fernwärmeleitung zu trennen. Personen wurden nicht verletzt. Es entstanden Sachschäden von ca. 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell