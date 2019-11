Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet - Radfahrerin angefahren

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am 12.11.2019 gegen 13.30 Uhr in Pößneck. Eine Autofahrerin fuhr mit ihrem PKW VW Sharan auf der Lohstraße. An der Kreuzung Lohstraße/Ernst-Thälmann-Straße bog sie nach links in die Ernst-Thälmann-Straße ab. Sie beachtete die Vorfahrtsregelung nicht. Zur gleichen Zeit fuhr eine Radfahrerin auf der Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Stadtzentrum. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 63-jährige Fahrradfahrerin stürzte vom Rad. Sie erlitt bei dem Zusammenstoß wahrscheinlich mehrere Prellungen und musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus in Pößneck gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An Auto und Fahrrad entstanden Sachschäden.

