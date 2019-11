Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 16-Jähriger sperrt Mutter ein und fährt mit deren Auto davon

Unterwellenborn/ Röblitz (ots)

Am Dienstmorgen wurde bekannt, dass eine 50-Jährige durch ihren 16-jährigen Sohn in der gemeinsamen Wohnung eingesperrt wurde. Der Sohn sei im Anschluss unter Mitnahme von deren Handy, Fahrzeug-und Wohnungsschlüsseln mit ihrem PKW davon gefahren. Sie selbst hatte den Notruf über das Festnetztelefon abgesetzt. Der Sohn konnte durch Beamte der LPI Saalfeld auf dem Handy der Mutter erreicht und überredet werden, zur Dienststelle zu kommen. Kurze Zeit später tauchte er stark alkoholisiert bei den Beamten auf, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Nach Rücksprache mit dem Jugendamt und der Mutter wurde der Sohn aufgrund seiner Vorgeschichte in ein psychiatrisches Fachklinikum eingewiesen. Weiterhin erwarten ihn diverse Strafverfahren.

