Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verletztem Radfahrer

Sonneberg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07:00 Uhr ereignete sich ein Unfall, bei dem der Fahrer eines Pkw Skoda mit einem Radfahrer kollidierte. Der 38-jährige Pkw-Fahrer bog mit seinem Fahrzeug von der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße nach links in die Oberlinder Straße ein und übersah den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 40-jährige Radfahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht, an seinem Fahrrad entstand Sachschaden, der Pkw blieb unbeschädigt.

