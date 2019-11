Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand einer Gartenhütte mit hohem Sachschaden

Lichte (ots)

Am Montagmittag kam es in Lichte zu einem Vollbrand einer Gartenhütte in einer Gartenanlage in der Nähe der Dorststraße. Aufgrund der kalten Temperaturen wurde zuvor von einem Berechtigten in der Gartenhütte im Ofen ein Feuer angeschürt. Von diesem Ofen aus breitete sich das Feuer aus noch ungeklärter Ursache bis auf den Dachstuhl aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Anhaltspunkte für ein strafbares Handeln oder für eine Gefährdung für Andere und fremde Sachen liegen bisher nicht vor.

