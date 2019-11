Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus PKW

Sonneberg (ots)

Am Montagabend wurde in der Wiesenstraße in Sonneberg die Seitenscheibe eines Renault-Twingo eingeschlagen. Ein bislang unbekannter Täter hatte mittels eines, vermutlich, stumpfen Gegenstands das Fensterglas der Fahrerseite zerschlagen und aus dem Fahrzeuginneren ein Mobiltelefon aus der Mittelkonsole sowie eine Geldbörse mitsamt Inhalt aus dem Handschuhfach entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Sollten im Tatzeitraum 17:30 Uhr bis 19:50 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Wiesenstraße gesichtet worden sein, bittet die Polizeiinspektion Sonneberg um entsprechende Hinweise. Auch im Bereich Saalfeld/Rudolstadt kam es am vergangenen Wochenende zu zwei Fahrzeug-Aufbrüchen. Es wurden jeweils mehrere Jacken aus den geparkt abgestellten PKWs entwendet, nachdem der Glaseinsatz der Fahrertür eingeschlagen wurde. Seitens der Polizei wird ausdrücklich geraten, weder Mobiltelefone noch Handtaschen oder Geldbörsen sichtbar für Vorbeigehende im Fahrzeuginneren zurückzulassen.

