Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tödlicher Verkehrsunfall

Bad Lobenstein (ots)

Am Montag kam es gegen 15:20 Uhr auf der L 1094 zwischen Lichtenberg und Lichtenbrunn zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger überholte etwa 1000m nach der Wegespinne ein vorausfahrendes Fahrzeug und kam danach in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch kollidierte das Fahrzeug mit mehreren Bäumen und überschlug sich. Letztendlich kam der VW stark beschädigt etwa 20 Meter abseits der Fahrbahn im Wald auf dem Dach zum Liegen. Der hinzugerufene Notarzt konnte das Leben des schwer verletzten jungen Mannes bedauerlicherweise nicht mehr retten. Daraufhin wurde der Unfallermittler der Polizeiinspektion Saale-Orla zum Unfallort entsandt. Er stellte das Fahrzeug dann polizeilich sicher um Gutachten zur Ermittlung der genauen Unfallursache anzuregen. Die Unfallaufnahme war gegen 20:15 Uhr abgeschlossen, erst dann erfolgte auch die Freigabe der Fahrtstrecke. Im Saale-Orla-Kreis war es in diesem Jahr bereits der 9. tödliche Unfall, meist verursacht durch überhöhte Geschwindigkeit.

