Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wieder Wildunfall

Ziegenrück, Saale-Orla-Kreis (ots)

Ein Mann fuhr mit seinem PKW KIA Rio am 11.11.2019 um 07.20 Uhr auf der L1102 aus Richtung Moxa kommend in Richtung Ziegenrück. Ungefähr 1,5 Kilometer nach Moxa rannte plötzlich ein Reh von links nach rechts über die Fahrbahn. Der 57-jährige Fahrer erfasste mit seinem Auto das Reh frontal. Das Tier wurde in den Straßengraben geschleudert. Dort erlag es seinen Verletzungen. Der zuständige Jadgpächter konnte das Tier bergen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden.

