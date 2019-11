Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auto angefahren und verschwunden - Hinweise erbeten

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 11.11.2019 gegen 14.15 Uhr parkte in Schleiz eine Frau ihren PKW Opel Insignia zuerst auf dem Tedi-Parkplatz und dann auf auf dem Aldi-Parkplatz. Nachdem sie alle Einkäufe erledigt hatte, fuhr sie nach Hause. Erst dort bemerkte sie, dass der linke, vordere Kotflügel eingedellt war. Auf einem der beiden Parkplätze wurde ihr Auto von einem anderen Fahrzeug angefahren. Der bisher unbekannte Unfallverursacher verließ jedoch pflichtwidrig die Unfallstelle. Die Polizei in Schleiz erbittet nun sachdienliche Hinweise zu dem möglichen Unfallfahrer.

