Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Enkeltrickanrufe in mehreren Ortschaften

Landkreise Saalfeld/Rudolstadt und Saale/Orla (ots)

Am Montag kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr zu insgesamt 6 Enkeltrick-Anrufen in den Ortschaften Gorndorf, Cumbach, Schleiz, Unterkoskau, Breitenhain und Neunhofen. Durch eine bislang unbekannte Täterin wurde meist Bargeld im vierstelligen Bereich unter dem Vorwand des Erwerbs einer Eigentumswohnung gefordert. Teilweise wurden auch Nachfragen zu vorhandenen Sparbüchern gestellt. Glücklicherweise kam es durch das geistesgegenwärtige Handeln von den meist älteren Herrschaften oder deren Verwandten zu keiner Vermögensschädigung. Die eingesetzten Beamten stellten sich mit umfangreichen Sofortmaßnahmen auf das Eintreffen der Täterin zur Geldabholung an den jeweiligen Örtlichkeiten ein; zu diesem kam es jedoch nicht. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, bei fragwürdigen Anrufen die nächste Polizeidienststelle zu kontaktieren oder persönlich bekannte Mitmenschen anzusprechen, um nicht auf die derzeitigen Enkeltrick-Anrufe hereinzufallen.

