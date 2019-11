Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trotzt Wegnahme des Fahrzeugschlüssels betrunken gefahren

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Am Freitagmittag wurde die Polizei durch Zeugen darüber informiert, dass in der Bahnhofstraße ein offensichtlich betrunkener Mann mit seinem Fahrzeug von einem Firmengelände fahren wollte. Die Beamten konnten den 57-Jährigen vor Ort antreffen und einen Atemalkoholtest durchführen. Dieser ergab einen beachtlichen Wert von 2,68 Promille, so dass der Fahrzeugschlüssel eingezogen und die Fahrt unterbunden wurde. Zwei Stunden später hatte der Mann jedoch mit Hilfe eines Zweitschlüssels sein Fahrzeug doch in Bewegung gesetzt und konnte zu Hause mit einem Atemalkoholwert von 2,4 Promille angetroffen werden. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, Anzeige gefertigt und auch der Zweitschlüssel sichergestellt.

