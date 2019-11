Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Randalierer im Sparkassenvorraum

Oettersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 10.11.2019 gegen 09.30 Uhr wurde festgesstellt, dass im Vorraum der Kreissparkasse in Oettersdorf randaliert wurde. Der Randalierer hatte die dort befindlichen Aufsteller und einen Stuhl umgeworfen. Wahrscheinlich entdeckte er dann die Überwachungskamera. Er kletterte auf den Kontoauszugsdrucker und entfernte gewaltsam eine Platte der Zwischendecke und schleuderte diese in den Raum. An dieser Platte befand sich die Überwachungskamera. Weiterhin versuchte er die Kamera von der Platte zu entfernen. Mit dem vom Randalierer als Werkzeug verwendeten Kugelschreiber gelang dies jedoch nicht. Die Aufzeichnungen der Kamera werden im Zuge der Ermittlungen ausgewertet.

