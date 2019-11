Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Volltrunken mit Auto unterwegs

Triptis, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 10.11.2019 gegen 20.40 Uhr erschien ein volltrunkener Autofahrer mit einem PKW VW Passat an einer Tankstelle in Triptis und wollte eine Flasche Schnaps kaufen. Die Angestellte verweigerte den Verkauf. Sie wollte dem Mann den Autoschlüssel abnehmen, dieser gab ihn jedoch nicht heraus. Er verließ dann fahrenderweise die Tankstelle. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den 46-jährigen an seiner Wohnanschrift schlafend an. Ein zielführendes Gespräch bzw. ein freiwilliger Alkoholtest waren aufgrund der Alkoholisierung nicht möglich. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Gegen 02.30 Uhr konnte ein freiwilliger Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 2,7 Promille Atemalkohol durchgeführt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell