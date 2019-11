Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in Nachtclub

Neumühle (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 00:50 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Nachtclub in Neumühle. Bisherigen Ermittlungen zufolge kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Entstehung eines Feuers im Bereich des Heizungsraumes, woraufhin die 20 anwesenden Gäste evakuiert wurden. Alle konnten unversehrt ins Freie gelangen, innerhalb des Gebäudes entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Zudem waren die Räumlichkeiten wegen der entstandenen Rauchgase für mehrere Stunden nicht begehbar. Die weiteren Ermittlungen und Untersuchungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld durchgeführt; zum jetzigen Zeitpunkt kann eine technische Ursache nicht ausgeschlossen werden.

