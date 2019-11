Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Supermarkt

Saalfeld (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in einen Supermarkt im Gewerbegebiet "Mittlerer Watzenbach" eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gelangten über einen rückwärtigen Eingang ins Objekt und entwendeten dort durch das Zerschlagen einer Vitrine eine unbestimmte Anzahl diverser elektronischer Geräte. Im Anschluss flüchtete/n der/ die Täter in unbekannte Richtung. Die eingesetzten Beamten mussten bei Eintreffen am Einsatzort zunächst eine, vermutlich durch den/die Täter errichtete, Barrikade aus quergestellten Einkaufswägen beseitigen. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld geführt, mögliche Zeugenhinweise oder verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum 09.11.2019, zwischen 01:30 Uhr bis 02:00 Uhr, nehmen die sachbearbeitenden Kollegen gerne unter 03672-4171464 entgegen.

