Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verkehrsunfälle durch herausgehobenen Kanaldeckel

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntag, den 10.11.2019, wurde durch einen derzeit unbekannten Täter ein Kanaldeckel in der Saalfelder Straße in Pößneck herausgehoben. Mehrere Autofahrer überfuhren den schräg im Schacht liegenden Kanaldeckel. In der Folge kam es zu Schäden an den Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Saale-Orla, oder jede andere Polizeidienststelle, zu wenden.

