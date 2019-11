Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person unter Alkohol

Kamsdorf (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen Mitternacht ein schwerer Verkehrsunfall in Kamsdorf. Die 21-jährige Fahrerin eines VW UP war mit einem Beifahrer in der Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Saalfeld unterwegs. Dabei übersah sie, dass die Straße unterhalb des Normamarktes in die Ferdinand-Chelius-Straße mündet und für den Geradeausverkehr endet. Der Pkw fuhr jedoch geradeaus weiter, hob aufgrund des 4 Meter tiefen Gefälles ab und flog in der Folge 17 Meter weit bevor er wieder aufkam, dann weiterfuhr und aufgrund einer Geländeerhöhung nochmals abhob. Nach der zweiten Landung überschlug sich der Pkw noch mehrmals und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wies einen Atemalkoholwert von 1,42 Promille auf und wurde leicht verletzt. Ihr Beifahrer erlitt schwere Verletzungen.

