Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Kontrolle eines Kindes an einer Bushaltestelle

Unterwellenborn (ots)

Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld ermittelt in einem Verfahren wegen des Verdachts der Amtsanmaßung. Am 07.11.2019 kam es gegen 16:50 Uhr im Bereich der Bushaltestelle an der Hauptstraße in Unterwellenborn (auf der Seite des Ärztehauses) durch einen bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen zu einem Ansprechen eines Kindes. Ein Zeuge hatte eine Situation, welche weiteren Ermittlungen zufolge den Verdacht der Amtsanmaßung begründet, zwischen dem o.g. Tatverdächtigen sowie einem Kind gemeldet. Die Kriminalpolizeiinspektion sucht nun den, wie durch den Zeugen, beschrieben Junge:

-ca. 120-140 cm groß, 10-12 Jahre alt - dunkelblonde , mittellange Haare - 24er Mountain-Bike mit auffälliger Farbe.

Dieser soll sich im Zeitraum gegen 16:50 Uhr bis etwa 17:00 Uhr an der o.g. Bushaltestelle mit seinem Fahrrad aufgehalten haben und durch den amtsbekannten Tatverdächtigen auf ein Fehlverhalten seinerseits (in Form einer angeblichen Beschädigung eines Gegenstandes an der Bushaltestelle) angesprochen worden sein. Zuvor soll der Tatverdächtige als Beifahrer aus einem schwarzen VW Passat B5 mit matt-schwarzem Lack ausgestiegen sein. Auffällig sei, dem Zeugen zufolge, gewesen, dass der PKW mit niederländischem Kennzeichen (gelber Untergrund mit schwarzer Schrift) zügig bei Erblicken des unbekannten Jungen gewendet hatte und der oben beschriebene Beifahrer auf den Jungen an der Bushaltestelle zugegangen sei und mit ihm ein Gespräch geführt hätte. Der gesuchte Junge (Geschädigter im Strafverfahren) sowie dessen Erziehungsberechtigte werden nun gebeten, sich umgehend bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter 03672-4171464 zu melden.

