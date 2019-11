Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an Waggons der Wisentatalbahn

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Gestern (07.11.2019)erstattete der Förderverein Wisentatalbahn e.V. bei der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz Anzeige wegen Sachbeschädigung der am Schleizer Bahnhof abgestellten Waggons, die sich im Besitz des Fördervereins befinden. In der Zeit vom 31.10.2019, 13.30 Uhr bis zum 05.11.2019, 14.30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zum Abstellplatz der Waggons am Bahnhof. Sie schnitten die Gummidichtungen der Eingangstür eines Waggons auf. Dann betraten sie den Waggon und zerschnitten dort die Polster von zwei Sitzen. Bereits in der Zeit vom 26.10.2019, 14.00 Uhr bis zum 28.10.2019, 09.30 Uhr machten sich bisher Unbekannte an den Waggons der Wisentatalbahn zu schaffen. Sie zertrümmerten mit einem derzeit unbekannten Gegenstand die Scheibe der Eingangstür eines Waggons.

Sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/431-0 entgegen.

