Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Autos zusammengestoßen

Dobareuth, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 07.11.2019 gegen 12:45 Uhr fuhr eine Autofahrerin mit ihrem PKW Opel Astra auf der Ortsverbindungsstraße von Hirschberg nach Dobareuth. Sie wollte an der Kreuzung nach links in die B 2 in Richtung Gefell einbiegen. Auf der vorfahrtsberechtigten B 2 kam in diesem Moment ein 36-jähriger Fahrer mit seinem PKW Mercedes-Benz. Die Frau beachtete die Vorfahrt nicht. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Den beiden Fahrern passierte glücklicherweise nichts. An den zwei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Opel Astra musste abgeschleppt werden.

