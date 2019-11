Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Agrargenossenschaft

Königsee (ots)

In der Nacht vom 06.11.2019 zum 07.11.2019 wurde in die Räumlichkeiten der Agrargenossenschaft in Königsee eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hatte den Maschendrahtzaun auf Höhe des Verwaltungsgebäudes durchtrennt und gelangte so aufs Gelände. Im Anschluss wurde der Spurenlage zufolge ein Bürofenster aufgehebelt und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Infolgedessen wurden noch mehrere Bürotüren aufgehebelt bis letztendlich ein Stahltresor mitsamt Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet wurde. Im Anschluss flüchtete/n der/ die Täter vermutlich mit einem im Nahbereich abgestellten Fahrzeug.Nun werden Zeugen gesucht, welche im Tatzeitraum 06.11.2019,17 Uhr, bis zum 07.11.2019, 07:30 Uhr, im Bereich Königsee "Am Schiefer" verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben. Mit verdächtigen Wahrnehmungen wenden Sie sich bitte an die sachbearbeitende Dienststelle, Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld, unter der 03672-4170.

