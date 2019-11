Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auto gegen Auto Auto gegen Fahrrad Auto gegen Wildschwein Auto "sucht sich Gegner"

Pößneck, Schleiz, Wilhelmsdorf /Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 06.06.2019 gegen 16.00 Uhr kam es in Pößneck in der Rosa-Luxemburg-Straße zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Der Fahrer eines PKW Honda Accord fuhr aus einer Grundstücksausfahrt auf die Rosa-Luxemburg-Straße auf. Dabei übersah er die dort fahrende Autofahrerin mit ihrem PKW Ford Tourneo. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Am 05.11.2019 gegen 15.45 Uhr wollte eine Autofahrerin von der Schleizer Pahlhornstraße kommend im Kreuzungsbereich Pahlhornstraße/Elisenstraße in Richtung Greizer Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin erlitt Prellungen am Bein. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Der Fahrer eines PKW VW Golf fuhr am 06.11.2019 gegen 20.15 Uhr von Wilhelmsdorf kommend in Richtung Kalte Schenke. Plötzlich lief ein Wildschwein über die Straße. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht verhindern. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Das Tier blieb tot im Straßengraben liegen. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert.

Ein Autofahrer stellte seinen PKW VW Multivan am 06.11.2019 gegen 18.00 Uhr in der Pößnecker Oberen Waldstraße ab. Das wahrscheinlich nicht genügend gegen Wegrollen gesicherte Auto machte sich selbständig. Es rollte den Berg hinab und streifte einen Zaun. Daraufhin fuhr das Fahrzeug nach links und stieß gegen eine Hofeinfahrt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. An Auto, Zaun und Einfahrt entstanden Sachschäden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell