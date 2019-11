Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Sachbeschädigung an PKW gesucht

Bad Blankenburg (ots)

In der Zeit von Freitag, dem 01.11.2019, gegen 16:00 Uhr bis zum Montagmorgen, gegen 06:15 Uhr, wurde ein geparkt abgestelltes Fahrzeug in Bad Blankenburg beschädigt. Der PKW stand am rechten Fahrbahnrand der Hofgeismarer Straße unter einer Straßenlaterne. Ein bislang unbekannter Täter hatte im Tatzeitraum einen Frontscheibenwischer abgebrochen und zusätzlich einen Lackkratzer auf der Motorhaube des weißen Ford Transit hinterlassen. Die Polizei Saalfeld sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, welche sich am vergangenen Woche im Bereich des Tatorts auffällig verhalten haben.

