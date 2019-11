Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schüsse auf Fahrzeug

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Dienstagvormittag wurde bekannt, dass es in der Semmelweisstraße in Neuhaus am Rennweg zu Schüssen auf ein abgeparktes Fahrzeug kam. Der Verdacht konnte durch die eingesetzten Beamten nach Inaugenscheinnahme des PKW bestätigt werden. Ein bislang unbekannter Täter hatte, vermutlich mit einem Luftgewehr, den linken Außenspiegel eines Renaults zerschossen; eine Person saß zum Tatzeitpunkt zwischen 09:00 Uhr- 09:30 Uhr nicht im Fahrzeug. Weiterhin wurde bekannt, dass es bereits am Montag zu einem ähnlich gelagerten Vorfall kam. Bei einem, ebenfalls auf dem betroffenen Parkplatz, abgestellten PKW soll aus unbekannter Ursache die Heckscheibe zersprungen sein. Ein Zusammenhang wird derzeit geprüft. Zeugen, welche Hinweise zu auffälligen Personen geben können, oder etwas Verdächtiges im Tatzeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell