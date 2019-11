Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen (Nachmeldung: Steuerung Fahndungsbild)

Remschütz / Lichtenstein (Sachsen) (ots)

_Bezugnehmend auf die bereits gesteuerte Meldung vom 05.11.2019 mit Steuerung des Fahndungsbildes_

Nach einem vermissten 17 Jährigen sucht die Saalfelder Polizei. Bei dem Jungen handelt es sich um den Nick König. Der junge Mann sollte zuletzt gegen 07:30 Uhr in Remschütz bei seiner Praktikumsstelle erscheinen, tauchte jedoch nicht auf. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass sich der Vermisste mit seinem Fahrrad auf den Weg nach Lichtenstein in Sachsen machen wollte. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: -ca. 178 cm groß -schlanke Gestalt -dunkelblonde lockige Haare -fusseliger Bart -schwarze Jacke -blaue ausgewaschene Jeans -mit Fahrrad (blaues Mountainbike, 28 Zoll) unterwegs -führt schwarzen Rucksack mit grauen Applikationen am Träger mit sich

Zeugen werden nun gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 560 zu wenden.

