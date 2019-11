Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW-Aufbruch und Verfolgungsfahrt

Remda/Legefeld (ots)

Am Montagabend kam es zu einem PKW-Aufbruch in Remda, bei welchem eine Handtasche aus einem Fahrzeug entwendet wurde. Eine Zeugin konnte einen vom Tatort flüchtenden PKW beobachten, woraufhin mehrere Funkstreifenwagen zum Zwecke der Fahndung entsandt worden. Kurze Zeit später konnte durch eine Streifenbesatzung ein verdächtiger PKW in Tatortnähe festgestellt werden. Jedoch flüchtete dieser mit hoher Geschwindigkeit und konnte erst durch den Einsatz eines Stop-Sticks am Bahnübergang Legefeld gestellt werden. Die beiden polizeibekannten Insassen wurden festgenommen. Neben einer Fahrt unter Drogeneinfluss sowie einem Verstoß gegen das Waffengesetz wird derzeit noch ein möglicher Zusammenhang mit dem PKW-Aufbruch geprüft.

