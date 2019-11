Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Werkzeug gestohlen

Ullersreuth, Saale-Orla-Kreis (ots)

Gestern (04.11.2019) wurde der Diebstahl von zwei Motorsägen der Marke Stiehl aus einem Vierseitenhof bei der Polizei in Schleiz angezeigt. Die bisher unbekannten Täter drückten den Zaun zu dem größeren Anwesen nieder und gelangten so auf das Anwesen. Auf einem Traktor lagen abgedeckt und mit Spanngurten gesichert die beiden Motorsägen. Die Diebe müssen in der Zeit vom 16.10.2019, 18.00 Uhr, bis zum 17.10.2019, 14.00 Uhr, "tätig" gewesen sein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro.

