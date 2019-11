Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrraddiebe unterwegs

Triptis, Saale-Orla-Kreis (ots)

Höchstwahrscheinlich in der Nacht zum 05.11.2019 waren in Triptis bisher unbekannte Täter unterwegs, die aus drei Wohnhäusern Fahrräder stahlen.

In der Wilhelm-Reck-Straße begaben sich die Unbekannten in das Mehrfamilienwohnhaus und öffneten gewaltsam ein Kellerabteil. Daraus stahlen sie zwei Fahrräder.

Am Morgenberg hebelten die Diebe die Hauseingangstür auf. Dort stahlen sie aus dem Keller drei hochwertige Fahrräder.

In der Burkhardtstraße fielen den Dieben zwei Fahrräder in die Hände, die in einem Gemeinschaftsraum abgestellt waren.

Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 6.300 Euro.

Wahrscheinlich waren die Täter mit einem größeren Fahrzeug unterwegs, um die gestohlenen Räder abzutransportieren.

Sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern, einem von ihnen benutzten Fahrzeug oder dem Verbleib der Fahrräder nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/431-0 entgegen.

