Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener ruft fremdenfeindliche Parolen

Rudolstadt (ots)

Am Samstagabend wurde in Rudolstadt an der "Ankerwerkskreuzung" eine männliche Person gemeldet, welche fremdenfeindliche Parolen gerufen hätte. Der nunmehr beschuldigte, 35-jährige Rudolstädter konnte angetroffen und befragt werden. Gegen den stark alkoholisierten Beschuldigten wird nun wegen des Verstoßes gegen §86a StGB, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell