Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandstiftung an Grundschule

Kaulsdorf (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 8 Uhr es zu einem umfangreichen Polizei-und Feuerwehreinsatz an der Grundschule in Kaulsdorf. Aufgrund zunächst unbekannter Ursache brannte ein Schreibtisch mit Unterlagen in einem Klassenzimmer. Insgesamt wurden 380 Schüler evakuiert und im angrenzenden Bürgerhaus untergebracht. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass sich ein Zehnjähriger, tatverdächtiger Schüler allein in dem Raum aufgehalten hatte, wo nach dessen Verlassen wenige Minuten später das Feuer ausbrach. Die Ermittlungen zur Brandstiftung werden durch die Kriminalpolizei Rudolstadt geführt. Die Schüler konnten kurze Zeit später wieder in die Schule zurückkehren; der betroffene Raum kann derzeit nicht mehr genutzt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

